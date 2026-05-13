Mario Delgado Carrillo informó que el Mundialito Escolar de Futbol, desarrollado en escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior de todo el país, se realizará de manera anual y estará vinculado a los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de integración social impulsada por el Gobierno federal para fortalecer la paz y contribuir al combate de las adicciones, temas prioritarios en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SEP y Conade fortalecen el deporte escolar como herramienta social

Durante una reunión con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezadas por Rommel Pacheco Marrufo, Mario Delgado afirmó que los juegos escolares representan un mecanismo fundamental para impulsar el deporte en las escuelas del país.

En este contexto, señaló que el Mundialito Escolar de Futbol se suma como una estrategia clave para fomentar actividades recreativas y deportivas que contribuyan a la salud, el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos.

Asimismo, anunció que está prevista la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final y premiación del torneo, en el marco de la preparación de México como sede del Mundial de Futbol 2026.

SEP y Conade fortalecen el deporte escolar con Mundialito de Futbol 2026. (Cortesía)

Mundialito Escolar registra participación histórica en 2026: CONADE

El director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, detalló que el Mundialito Escolar contó este año con la participación de las 32 entidades del país y alcanzó una convocatoria histórica de un millón 60 mil 524 estudiantes provenientes de más de 22 mil 200 escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior.

Precisó que en nivel primaria participaron 464 mil 292 estudiantes de 12 mil 496 planteles; en secundaria, 145 mil 700 alumnos de seis mil 722 escuelas; en Educación Media Superior, 441 mil 661 participantes de dos mil 673 planteles; y en Educación Superior, ocho mil 871 estudiantes de 338 instituciones educativas.

Además, informó que las finales del torneo se realizarán en el Estadio Olímpico Universitario, con la participación de 12 equipos finalistas.

Respecto a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Conade 2026, destacó que su inauguración se llevará a cabo el 14 de mayo en Tepic y el 27 de mayo en Guadalajara, con la participación de 20 mil 496 estudiantes en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, softbol, voleibol y bádminton.

Finalmente, Rommel Pacheco resaltó que el Mundialito Escolar integra por primera vez a todos los subsistemas de Educación Media Superior, con el objetivo de fortalecer el deporte escolar como herramienta de identidad, pertenencia y prevención social entre las juventudes del país.