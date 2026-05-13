Este 13 de mayo de 2026 se registró una mega fuga de agua en la calle 5 de mayo y avenida Tláhuac, en Iztapalapa, que preocupó a residentes de la zona y movilizó servicios de emergencia.

Poco antes de las 11 de la mañana, vecinos reportaron afectaciones y encharcamientos en avenidas principales, que no están relacionadas con las lluvias del día anterior.

De acuerdo con primeros reportes, la mega fuga, que adoptó forma de río y se extendió por varios metros, corresponde a una línea de agua potable operada por la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Viviendas, negocios, una escuela y autos se han visto afectados.

Mediante la red social X, circulan videos de la situación que vive en Avenida Tláhua, Iztapalapa:

#ATENCION MEGA FUGA DE AGUA en calle 5 de Mayo esq. Av. Tláhuac, Col. Los Reyes Culhuacán Con afectación a viviendas, negocios y un Colegio #CDMX pic.twitter.com/4ApfrfL1jH — Israel Lorenzana (@israellorenzana) May 13, 2026

Alcaldesa de Iztapalapa revela motivo detrás de la mega fuga en Iztapalapa

Vía redes sociales, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que la fuga de agua, que es potable y no tratada, se deriva de la ruptura de una tubería de 48 pulgadas que bombea hacía el tanque de La Estrella.

“Tenemos una mega fuga en la zona de Culhuacanes, es el tubo que bombea hacia el tanque de la Estrella; una tubería de 48 pulgadas” Aleida Alavez. Alcaldesa de Iztapalapa

Así como hizo un llamado para atender la situación.

A medio día se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Protección Civil y personal de la alcaldía para iniciar labores de reparación, contención y evaluaciones.

Se acordó la zona y policías capitalinos apoyaron para realizar cortes a la circulación y a su vez evitar mayores afectaciones.

Más de 30 viviendas afectadas por la fuga de agua

De acuerdo a lo reportado por N+, al menos 30 viviendas resultaron afectadas a causa de la mega fuga de agua en Avenida Tláhuac, Iztapalapa.

El agua se filtró en viviendas alcanzado hasta una altura de

38 centímetros por lo que muebles, electrodomésticos y pertenencias se dañaron.

Aunado a esto, el desborde de agua potable en la zona de Los Reyes Culhuacán, provocó el desalojo de algunos residentes a fin de evaluar y determinar riesgos.

Personal de atención de riesgos y cuerpos de emergencia aún laboran en la zona por lo que se recomienda utilizar el Eje 3 Oriente como ruta alterna.