El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, participó en la inauguración del Festival Académico 2026 de la DGETI, donde destacó que México atraviesa un momento clave para fortalecer la Educación Media Superior como un derecho para las juventudes.

Durante el evento, explicó que el Bachillerato Nacional es eje de la estrategia educativa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con acciones enfocadas en ampliar la cobertura mediante nuevas preparatorias, la ampliación de planteles y la habilitación de más espacios educativos en 2026.

También señaló que se impulsa una transformación en la oferta educativa con carreras alineadas al presente, como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, electromovilidad y microelectrónica, además de mantener apoyos como la beca Benito Juárez para evitar la deserción escolar.

Más de 500 mil estudiantes tendrán doble certificación en Educación Media Superior: SEP

Mario Delgado anunció que más de 500 mil jóvenes serán la primera generación en recibir doble certificación, con un certificado de Bachillerato Nacional y otro de formación técnica avalado por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico Nacional de México.

Además, se firmó una carta de intención para el libre tránsito educativo, que permitirá a estudiantes acceder de forma directa a universidades tecnológicas y politécnicas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus estudios.

El funcionario subrayó que el Festival Académico 2026 fortalece habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, fundamentales para el desarrollo del país.

Por su parte, el titular de la DGETI, Rolando López Saldaña, destacó que este encuentro reúne a estudiantes de todo el país para demostrar sus conocimientos y fomentar la convivencia académica.

En esta edición participan 256 estudiantes de las 32 entidades, quienes desarrollan proyectos en áreas como pensamiento matemático, ciencias, cultura digital y comunicación.

Asimismo, autoridades educativas señalaron que el subsistema tecnológico cuenta con 191 universidades tecnológicas y politécnicas, las cuales han actualizado su oferta académica con carreras en sectores estratégicos, fortaleciendo la vinculación entre educación, empleo y desarrollo económico.

El evento también reunió a autoridades educativas y legislativas, consolidándose como un espacio para impulsar el talento joven y proyectar el futuro académico y profesional de las y los estudiantes en México.