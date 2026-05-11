Mario Delgado sostiene una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de la CNTE, luego de que se confirmara el calendario escolar definitivo 2025-2026.

El secretario de Educación Pública destacó que el encuentro busca escuchar las demandas y propuestas del magisterio disidente de Chiapas, pero reiteró que el cierre de clases quedó fijado para el 15 de julio.

Cabe destacar que la reunión ocurre en medio de la polémica que se desató debido a los ajustes al calendario escolar y las críticas que se lanzaron contra la medida y contra la SEP.

Mario Delgado ya reveló el calendario escolar definitivo (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Mario Delgado se reúne con Sheinbaum y representantes de la CNTE

A minutos de concluir la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria con autoridades educativas de todo el país, Mario Delgado llegó a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum.

El funcionario federal fue captado a su llegada al recinto, donde se indica, se va a celebrar el encuentro con Sheinbaum en el que también van a participar representantes de la CNTE.

Cuestionado sobre el motivo de la reunión, Mario Delgado se limitó a señalar que la intención es conocer las demandas y propuestas que presentará la sección del magisterio disidente de Chiapas.

“Diversas demandas que tienen, propuestas, los maestros de Chiapas” Mario Delgado

De la misma forma, el titular de la SEP resaltó que ya quedó establecido el calendario escolar 2025-2026, del que se dio a conocer, establece que el fin de clases sea el 15 de julio.

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