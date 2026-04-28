El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que actualmente se cuenta con más de 367 mil espacios educativos en México, de los cuales más de 124 mil nuevos lugares son de Educación Media Superior y 243 mil espacios en nivel Superior.

Estos lugares responden a la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar mayores oportunidades académicas para las y los jóvenes del país.

Mario Delgado revela expansión histórica en educación en México

Durante la conferencia magistral “La política educativa del Estado mexicano”, el funcionario señaló que los espacios a nivel Educación Media Superior se lograron gracias a la:

Construcción de 47 nuevos bachillerato

92 ampliaciones

39 reconversiones

108 telebachilleratos

Próximamente 53 planteles del Bachillerato Nacional Margarita

Por otra parte, destacó que a nivel Educación Superior se han creado 243 mil espacios nuevos y se espera alcanzar el 55% de cobertura en el 2030, con un objetivo sexenal de un total de 330 mil espacios nuevos, de los cuales:

150 mil lugares corresponden a las 30 nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC)

25 mil son de los 10 nuevos planteles de la Universidad de la Salud (US)

40 mil son de 50 nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ)

85 mil lugares son del Tecnológico Nacional de México (TecNM)

30 mil corresponden al Instituto Politécnico Nacional (IPN)

La Escuela es Nuestra invertirá 26 mil millones en 2026

Delgado Carrillo señaló que con el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se invertirán 26 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de más de 75 mil escuelas y beneficiar a 8.5 millones de estudiantes en todo el país.

Por otra parte, afirmó que el gobierno federal entregará 129.5 millones de becas para todos los niveles educativos. Y con la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, se logró eliminar la comida “chatarra” del 86% de las escuelas.

El funcionario agregó que 10.3 millones de alumnos de más de 79 mil escuelas primarias han sido valorados por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Salud.

De igual manera, destacó que el modelo “Mi derecho, mi lugar” ha permitido que más de 272 mil aspirantes eligieran su manera de ingresar a la preparatoria, de los cuales el 97.4% quedó dentro de sus primeras tres opciones.

Finalmente, como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, Mario Delgado presentó la guía “El ABC de las emociones”, donde se señala a la educación como una experiencia de vida significativa.

Con estos resultados, la SEP reafirma su compromiso de impulsar estrategias que beneficien a las y los jóvenes de todo el país para garantizar una educación de calidad, justa, gratuita e inclusiva.