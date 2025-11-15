‘Mamá Raquel’, abuelita de Carlos Manzo, asistió a la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX) este sábado 15 de noviembre y su presencia ha generado gran emoción entre los asistentes.

En sillas de ruedas y cargando la imagen del alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en Michoacán, la abuelita de Carlos Manzo camina junto a cientos de personas en la marcha de la Generación Z.

Abuelita de Carlos Manzo en marcha de la Generación Z ( SDPNoticias)

Tras el arribo de cientos de personas asistentes de la marcha de la Generación Z, se registraron disturbios, pues manifestantes lanzaron petardos e intentaron derribar las vallas.

Abuela de Carlos Manzo estuvo presente en la marcha de la Generación Z en CDMX

La abuelita de Carlos Manzo se hizo presente en la marcha de la Generación Z para exigir justicia por el alcalde Uruapan asesinado y por el cese de la violencia en México, una de las consignas del movimiento.

Pese a su avanzada edad, la señora Raquel asistió a la movilización en CDMX y un grupo de personas resguarda a la mujer en silla de ruedas, quien encabeza uno de los contingentes que pide justicia por Carlos Manzo.

Regalan sombreros en marcha de la Generación Z en memoria de Carlos Manzo

Colectivos que asistieron a la marcha de la Generación Z este sábado 15 de noviembre regalaron sombreros en memoria de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que fue asesinado hace dos semanas en Michoacán.

Video muestran como un grupo de personas comienza a sacar sombreros de costales y los reparten entre los asistentes de la marcha de la Generación Z en memoria de Carlos Manzo que siempre usaba su sombrero.

Se registran disturbios frente a Palacio Nacional tras arribo de marcha de Generación Z

Cerca del mediodía comenzaron a llegar al Zócalo de la CDMX los primeros asistentes de la marcha de la Generación Z y tras su arribo se registraron disturbios frente de Palacio Nacional, así como la acción de la Policía.

Los manifestantes lanzaron petardos hacia Palacio Nacional e intentaron derribar las vallas de metal que fueron instaladas para resguardar el recinto.

De acuerdo con la información, tras las acciones de los manifestantes de la marcha de la Generación Z elementos de la policía lanzaron gas lacrimógenos hacia la plancha del Zócalo.