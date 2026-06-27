Morena refrenda compromiso contra violencia de género tras destitución de Jaime Castillo en Zacatecas

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena refrendó su compromiso contra la violencia de género tras confirmar la destitución de Jaime Castillo en el estado de Zacatecas.

A través de un comunicado, Morena ratificó que no existe espacio para la violencia, máxima cuando esta se presenta en contra de las mujeres.

Morena reitera cero tolerancia a quienes cometan violencia de género tras destitución de Jaime Castillo en Zacatecas

Morena confirmó la destitución de Jaime Castillo, quien fungía como el comisionado de Jóvenes en el Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas.

En su mensaje, Morena manifestó que su decisión responde a un acto de responsabilidad y congruencia, manteniendo así su firme compromiso con los valores y principios que rigen a su partido.

Además, reafirmaron su política de tolerancia cero frente a conductas que atenten contra la seguridad y dignidad de las mujeres.

La dirigencia nacional enfatizó que dentro del movimiento no se permitirán espacios para la violencia en ninguna de sus manifestaciones.

Con ello establecen que el comportamiento de sus integrantes debe ser ejemplar tanto en el ámbito público como en la esfera privada, sin excepciones.

De esta manera respaldaron la decisión tomada por la dirigencia de Morena Zacatecas, pues indicaron que ocupar un cargo de representación partidista exige una congruencia absoluta con los valores de justicia y respeto.

Al separar de sus funciones a quienes no cumplen con estos estándares, Morena reitera su determinación de proteger los derechos fundamentales y consolidar un entorno político libre de agresiones contra la mujer.