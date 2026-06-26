Jaime Castillo, secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas, fue captado en video golpeando a una mujer durante los festejos por el partido entre México vs Chequia en la entidad.

Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran el momento en que una conductora intenta avanzar con su vehículo para salir de una multitud que rodeaba su automóvil mientras la ventanilla permanecía abierta.

En ese momento, Jaime Castillo aprovechó la cercanía para lanzar un puñetazo contra la mujer. Tras la agresión, la víctima abandonó el lugar.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó el inicio de una carpeta de investigación luego de que la mujer presentara una denuncia. En tanto, Morena emitió un posicionamiento para deslindarse del funcionario partidista.

Morena se deslinda de Jaime Castillo, secretario de Jóvenes en Zacatecas, por golpear a una mujer

A través de un comunicado, Morena en Zacatecas manifestó su deslinde de las acciones atribuidas a Jaime Castillo, quien actualmente se desempeña como secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal.

“Manifestamos nuestro total deslinde de las acciones atribuidas a quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Jóvenes de nuestro Comité Ejecutivo Estatal”, señaló el partido.

Asimismo, Morena afirmó que “no hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”.

El partido agregó que cualquier conducta que vulnere la integridad, los derechos o la dignidad de una mujer es incompatible con los principios y valores del movimiento.

Como consecuencia, informó que inició los procedimientos correspondientes ante las instancias internas competentes para que, con apego a sus documentos básicos y respetando el debido proceso, se determine la separación de Jaime Castillo de su responsabilidad partidista.

Morena se deslinda de Jaime Castillo, secretario de Jóvenes en Zacatecas, por golpear a una mujer (Comunicado de Morena de Zacatecas)

Jaime Castillo borró sus redes sociales tras ser identificado por golpear a una mujer

Luego de que usuarios de redes sociales identificaran a Jaime Castillo como el presunto agresor, el secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas eliminó sus cuentas de redes sociales.

Además, ha sido señalado como diputado suplente de Morena y asesor legislativo de la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).