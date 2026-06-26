Jaime Castillo Castillo se convirtió en el ex secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas después de ejercer violencia contra una mujer.

En medio de los festejos por la victoria de la selección mexicana contra Chequia en Zacatecas, una conductora trataba de salir de una multitud que rodeó su auto.

La mujer mantenía su vidrio abajo cuando fue agredida por Jaime Castillo Castillo.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del ahora ex miembro del Movimiento de Regeneración Nacional.

¿Quién es Jaime Castillo Castillo?

Jaime Castillo Castillo se desempeñaba como el secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas, hasta que ejerció violencia contra la mujer en un ambiente de descontrol de festejos a la selección mexicana.

Por estas acciones, Morena de Zacatecas se deslindó de Jaime Castillo Castillo y decidió destituirlo de su cargo al interior del partido.

¿Qué edad tiene Jaime Castillo Castillo?

Por el momento se desconoce la edad de Jaime Castillo Castillo, sin embargo en felicitaciones de Morena en redes sociales, antes del incidente se sabe que su cumpleaños es un 25 de octubre.

¿Quién es su esposa de Jaime Castillo Castillo?

No se sabe si Jaime Castillo Castillo tiene esposa o pareja sentimental debido a que este dato es de su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Jaime Castillo Castillo?

Al tener como fecha de nacimiento un 25 de octubre se sabe que Jaime Castillo Castillo es del signo zodiacal de Escorpio.

A las personas que nacieron bajo este signo las describen como intensas, intuitivas, analíticas y muy apasionadas.

¿Cuántos hijos tiene Jaime Castillo Castillo?

Se desconoce si Jaime Castillo Castillo tenía hijos. Cabe recordar que borró sus redes sociales por lo que no hay muchos datos públicos de él.

¿Qué estudió Jaime Castillo Castillo?

De acuerdo con documentos que circulan en internet de Jaime Castillo Castillo, él estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

De la cual aún se encuentra estudiando y con una duración de 9 meses.

¿En qué ha trabajado Jaime Castillo Castillo?

En información pública de Jaime Castillo Castillo se sabe que ha sido apegado a la política y al partido de Morena, en cargos como:

Auxiliar de diputado el 7 de septiembre de 2024

Diputado suplente de la legisladora Lyndiana Bugarín Cortés, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Ex secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas















