Al menos 10 diputados de Morena de Campeche mostraron una ruptura con la gobernadora del estado, Layda Sansores, a quien acusan de presión.

De acuerdo con los legisladores locales, esto se debe a que la Layda Sansores quiere obligarlos a aprobar un crédito de mil millones de pesos para subsanar los recortes presupuestales previstos para el 2026.

Morena de Campeche pide “resistir la presión” de Layda Sansores

En el pleno local, el diputado José Antonio Jiménez señaló que es necesario “resistir la presión” para la aprobación de una deuda millonaria para el ejercicio fiscal 2026.

Asimismo, señaló “prácticas de presión política” desde la gubernatura para adquirir dicha deuda y resaltó que es necesario resistir y legislar “con el pueblo en el corazón”.

“Sí se puede hacer política sin perder nuestros principios…hoy no es tiempo ya de ambigüedades ni de medias verdades, es tiempo de carácter. Carácter para resistir la presión, para sostener los principio y para no claudicar cuando el camino se vuelve incómodo” Diputado José Antonio Jiménez

Diputados de Morena en #Campeche rompen con la gobernadora Layda Sansores



10 de los 16 legisladores morenistas denuncian presiones para aprobar un crédito por mil millones de pesos, destinado a subsanar los recortes presupuestales de 2026pic.twitter.com/8Mxa5DWK4s — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 2, 2026

El diputado local señaló que “la política sin principios puede ganar batallas pero siempre pierde la historia” tras acusar la presión que se ejerce al partido desde el gobierno estatal.

Además, aseveró que resistir la presión no es sinónimo de traición, sino una forma de demostrar que se puede gobernar con dignidad, asó como que “la transformación se contruye con mucho amor y trabajo”

“Resistir no es confrontar, resistir no es traicionar, resistir es legislar con el pueblo en el corazón, en la conciencia tranquila y hoy tenemos la oportunidad quizá irrepetible, de mostrar que la dignidad también gobierna, que la política puede ser decente y que la transformación se construye con mucho amor y trabajo y no con imposiciones y persecuciones” Diputado José Antonio Jiménez

Cabe señalar que el descontento con Layda Sansores fue expresado por 10 de los 16 diputados de Morena en Campeche.

Destituyen a diputados de Morena en Mesa directiva tras ruptura con Layda Sansores

Por otra parte, los diputados de Morena que se mantienen en línea con Layda Sansores se sumaron a otras fuerzas políticas para imponer una nueva Mesa Directiva en el Congreso local.

Con la suma de diputados del PRI y el PAN, así como de Movimiento Ciudadano que, como segunda fuerza política en el estado, tomó control de la Mesa Directiva, ahora bajo el mando del diputado Alfredo Arce.

Asimismo, se destituyó a 2 vicecoordinadores de la bancada de Morena, Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Ménedez, quienes fungían como primer y segundo vicecoordinadores.

En su lugar fueron nombrados: