José Antonio Jiménez es un diputado local de Morena en el Congreso de Campeche con un papel destacado en la Junta de Gobierno y múltiples comisiones legislativas.

Si quieres conocer más acerca de su vida, aquí te contamos su trayectoria.

¿Quién es José Antonio Jiménez?

José Antonio Jiménez Gutiérrez es un político mexicano que actualmente se desempeña como diputado local por el Distrito V en el Congreso del Estado de Campeche por el partido Morena.

Durante su gestión, Jiménez ha promovido diversas iniciativas y puntos de acuerdo en materia de legislación municipal, reformas constitucionales y atención a problemáticas como el uso de suelo y regulación de lotes baldíos.

Asimismo, ha sido líder parlamentario en Morena en el Congreso estatal y ha protagonizado debates y posicionamientos en torno a la ética legislativa, el presupuesto estatal y la relación política con la gobernadora del estado.

¿Qué edad tiene José Antonio Jiménez?

Se desconoce cuál es la edad exacta de José Antonio Jiménez; sin embargo, el Congreso de Campeche lo felicitó el 14 de junio por su cumpleaños.

¿José Antonio Jiménez tiene esposa?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Antonio Jiménez, pues su vida personal se mantiene en privado.

José Antonio Jiménez, diputado local en Campeche (FB: Antonio Jiménez)

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Jiménez?

Al haber nacido el 14 de junio, José Antonio Jiménez es Géminis, signo que se caracteriza por ser comunicativo, intelectual, curioso y versátil.

¿José Antonio Jiménez tiene hijos?

No se conoce si José Antonio Jiménez tiene hijos, pues en redes sociales, no tiene publicaciones con su familia.

¿Qué estudió José Antonio Jiménez?

No hay información pública sobre cuál es su formación académica, por lo que se desconoce si es que cuenta con alguna licenciatura.

¿En qué ha trabajado José Antonio Jiménez?

José Antonio Jiménez se ha desempeñado únicamente en el ámbito político dentro de Morena, ocupando cargos como: