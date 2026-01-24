José Alberto Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), acusó al gobierno de Layda Sansores de intervenir en las decisiones internas de la universidad.

La gobernadora Layda Sansores aseguró que no hay injerencia por parte de su gobierno, pero sí de la ANUIES, que estaría velando por intereses de una persona y no por el bien de la educación.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche (Layda Sansores/Facebook)

José Alberto Abud Flores, ex rector de UACAM, señala a Layda Sansores de injerencia

A través de redes sociales, José Alberto Abud Flores realizó una declaración sobre su detención, vinculación a proceso y destitución de su cargo como rector en la UACAM.

José Alberto Abud Flores afirmó que los estatutos de la Universidad de Campeche no dictan que un rector debe ser destituido por los actos antes mencionados, sino solo por su ausencia mayor a tres meses.

“No existía fundamento legal para destituirme, no existía causa institucional para precipitar un relevo y no existía justificación jurídica para violentar los procesos internos de la universidad”. José Alberto Abud Flores

El ex rector aseguró que estos intentos de injerencia existen desde 2022, cuando el gobierno de Campeche quiso incorporar a personas ajenas a la institución en cargos directivos.

Asimismo, José Alberto Abud Flores señaló que un funcionario del gobierno de Campeche amenazó al cuerpo directivo académico y directivo y sus familiares para ponerlos en su contra.

"Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario". Abud Flores alza la voz tras salir de prisión, denunciando que no había base legal para removerlo de la rectoría de la UACAM. Señala hostigamiento contra sus colaboradores y responsabiliza al gobierno estatal de cualquier… pic.twitter.com/RIqeOoNQnM — Emeequis (@emeequis) January 22, 2026

Layda Sansores rechaza injerencia en UACAM; señala a ANUIES de violar su autonomía

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, se deslindó de las declaraciones de José Alberto Abud Flores y rechazó haber intervenido en las decisiones autónomas de la UACAM.

Más bien, la gobernadora señaló a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de violar la autonomía de la Universidad de Campeche.

Layda Sansores dijo que la ANUIES no está respetando la decisión del consejo de la UACAM y está respaldando “a una persona que ya ni siquiera es rector”, refiriéndose a José Alberto Abud Flores.

La gobernadora resaltó que la autonomía que tiene la UACAM “no es sinónimo de impunidad ni de falta de rendición de cuentas”, por lo que se necesitaba salir de la oficinas para conocer la realidad de las universidades.