La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, asegura que su administración atraviesa por una crisis ya que no hay dinero “ni par la luz”.

De acuerdo con Layda Sansores San Román, la falta de liquidez se debe al recorte presupuestal de la entidad que asciende a 4 mil millones de pesos aunque el Congreso de la Unión declaró dos mil millones de pesos.

“Creo que en mi vida nunca la conocí (la pobreza) y la vine a conocer ahora al final de mi vida”, declaró. Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

En el marco del Día del Empleado Estatal 2026, la Morenista -de 80 años de edad- informó que el pago de los servicios básicos se ha vuelto un desafío, a consecuencia de lo que llama una “injusta” Ley de Coordinación Fiscal.

Y es que hace unos días para pagar el último recibo de luz tuvo que pedir una prórroga de 15 días.

“Me siento pobre cuando me dice el secretario de Finanzas que no vamos a poder pagar la luz... Nos dieron dos o tres semanas de prórroga para que juntáramos los centavitos y pudiéramos pagarla” Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

Layda Sansores advierte cierre de oficinas en Campeche a falta de dinero (@laydasansores / Instagram)

Layda Sansores advierte cierre de oficinas en Campeche

Layda Sansores no está dispuesta a sufrir por una situación que no puede controlar en su totalidad por lo que advierte el cierre de oficinas en Campeche a falta de dinero para pagar la luz y como una presión para que revisen el presupuesto de la entidad.

“Cuando no tengamos dinero, no la voy a pagar ni voy a pedir prestado ni prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos. No tenemos energía para que las máquinas trabajen, y no porque no queramos, sino porque alguien decidió por nosotros” Layda Sansores. Gobernadora de Campeche

Layda Sansores (Layda Sansores YouTube)

Dudas sobre el presupuesto estatal

Ante las declaraciones de Layda Sansores, recogidas por La Jornada, se reveló que el Congreso local autorizó a la administración de Campeche la contratación de un endeudamiento por mil millones de pesos, el cual deberá pagarse en un plazo de 20 años.

El dinero será destinado a financiar proyectos de inversión productiva; sin embargo, hasta el momento se desconoce si la administración de Sansores ya dispone de este recurso.

Aunado a esto, la Morenista dijo haber recibido del Gobierno de México, 328 millones para componer carreteras y algunos servicios de la localidad.

Inevitablemente sus palabras han generado un debate sobre la estrategia financiera del estado.