La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los legisladores de Campeche a mantener “serenidad y paciencia”, ante el debate por el fuero.

El estado de Campeche eliminó el fuero constitucional en 2016 cuando la constitución local se homologó con la federal y se decidió quitar la figura de protección frente a los gobiernos.

Sin embargo, ahora los diputados locales buscan reactivar el fuero ante el temor de “persecuciones políticas” por parte del gobierno de Layda Sansores.

Sheinbaum pide serenidad, paz y amor en Campeche por debate del fuero

Los diputados de Campeche están buscando regresar el fuero constitucional tras denunciar persecución política por parte de la gobernadora, Layda Sansores.

Ante este debate y las denuncias de persecución y presión política, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a todos a la serenidad, paz y amor.

“A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor, a todos, a todas” Claudia Sheinbaum

Si bien la presidenta no ahondó en el tema de las denuncias desde el Congreso Local, pidió “a todos y a todas” mantener la paz y el amor.

Cabe señalar que en la última sesión ordinaria algunos diputados denunciaron persecución desde del gobierno de Campeche, momentos después de dichos posicionamientos se avistó la presencia de policías en las inmediaciones del Congreso.

Gobierno de Campeche desmiente persecución a diputados locales tras denuncia de presión

El gobierno de Campeche desmintió que exista persecución política contra los diputados locales que derivó en la ruptura entre Morena y la administración del estado.

Los diputados señalaron que el gobierno de Layda Sansores los estaba presionando para aprobar una deuda de mil millones de pesos para obras públicas.

Sin embargo, el gobierno estatal señaló que el conflicto en el Congreso es interno y denunció que los diputados que avalaron la deuda fueron castigados con el retiro de sus apoyos para quedar “únicamente con la percepción de su dieta”.

“Lo ocurrido en el Congreso de Campeche responde a un conflicto político interno, originario por decisiones tomadas desde la propia presidencia del Poder Legislativo. Entre ellas, la exclusión de diputadas y diputados de su grupo, así como la retirada de apoyos de gestión a quienes respaldaron la solicitud de deuda para invertir en infraestructura pública, dejando a estos legisladores únicamente con la percepción de su dieta” Gobierno de Campeche

Asimismo, negó que se haya enviado a la policía al Congreso para realizar detenciones y no había ninguna orden de aprehensión; además, señaló que la presencia policial en la zona fue por vigilancia preventiva.