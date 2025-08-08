La vocería de Campeche aseguró que la gobernadora Layda Sansores pagó de su bolsa el viaje a Ámsterdam, además de puntualizar que utilizó un vuelo comercial.

Al respecto, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, defendieron los viajes a Europa de sus militantes, subrayando que no existe nada de malo siempre y cuando sea con recursos propios.

Y es que Layda Sansores fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando se disponía a abordar un vuelo a Ámsterdam, sumándose así a varios integrantes de Morena que han elegido Europa como su principal destino.

Layda Sansores pagó de su bolsa el viaje a Ámsterdam y usó vuelo comercial; fue para volver a ver a su familia, dijo vocería de Campeche

Tras los señalamientos en los que se vio envuelta Layda Sansores, la vocería de Campeche salió en su defensa, asegurando que la gobernadora pagó con su bolsa el viaje a Ámsterdam, utilizando, además, un vuelo comercial.

De acuerdo con Walther Patrón Bacab, titular de la vocería de Campeche, el viaje no fue solo para festejar el cumpleaños de Layda Sansores, sino también para que pudiera reunirse con sus hijas y nietas.

Debido a esto, el vocero cuestionó que se quiera hacer un escándalo, pues señaló que Layda Sansores solo viajó para abrazar a su familia.

Por tal motivo defendió que la gobernadora haya ejercido su derecho de abrazar a sus seres queridos en un momento donde dijo “más los necesita”, máxime cuando utilizó sus propios recursos para realizar el viaje.

Walther Patrón Bacab criticó que existan señalamientos por esta situación, reiterando que se trató de un viaje para que la gobernadora pudiera reunirse con sus hijas y nietas quienes están fuera de México por motivos de seguridad.

Layda Sansores viajando a Amsterdam (Redes sociales )

Layda Sansores viajó a Ámsterdam para celebrar su cumpleaños

Fue en redes sociales donde se difundió una fotografía de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en el aeropuerto AICM previo a realizar un viaje a Ámsterdam, en Europa.

Los primeros señalamientos fueron que Layda Sansores festejaría su cumpleaños número 80, el cual se celebra el 7 de agosto.

Además de Layda Sansores, otros morenistas han sido captados disfrutando de Europa: