El fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, descartó que vaya dejar el cargo tras ser blanco de críticas en el Congreso local por el operativo realizado en Totolapan.

Ante medios de comunicación, Fernando Blumenkron remarcó la necesidad de que las distintas dependencias de seguridad pública se mantengan unidas frente a las organizaciones delictivas que impactan a la entidad.

Fiscal de Morelos llama a la unidad para combatir a la delincuencia en el estado

El fiscal Fernando Blumenkron descartó presentar su renuncia tras los cuestionamientos por la pronta liberación de José David “N”, quien fuera detenido durante un operativo en Totolapan.

Señaló que las criticas expresadas por las y los legisladores forman parte legítima del ejercicio democrático y del contrapeso parlamentario en Morelos.

No obstante, Blumenkron reiteró que ante el panorama de seguridad que vive Morelos, no es momento para plantearse una salida como responsable de la Fiscalía estatal.

Fiscal de Morelos descarta dejar el cargo tras críticas por operativo en Totolapan (cortesía)

Ante ello, reiteró la necesidad de un trabajo estrecho entre los tres niveles de gobierno, advirtiendo que cualquier división institucional o disputa pública termina beneficiando a los grupos criminales.

Blumenkron ratificó su firme compromiso de permanecer al frente del organismo procurador de justicia para dar atención prioritaria a la persecución de los delitos en Morelos.

Subrayó que la meta primordial consiste en evitar que la delincuencia gane terreno en el estado, por lo que mantendrá las acciones operativas en el ámbito de su competencia.