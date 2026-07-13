El lunes 13 de julio de 2026 se lleva a cabo la segunda audiencia de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en el Poder Judicial de Atlacholoaya, Morelos, donde se definirá si es vinculado a proceso.

La Fiscalía de Morelos busca escalar los cargos de violencia familiar y violencia vicaria hacia tentativa de feminicidio contra su esposa, María Felicia Jiménez.

En la primera audiencia se evidenció un ataque con una pluma en el brazo izquierdo de María Felicia Jiménez, lo que podría reforzar la imputación de violencia de género.

Fiscalía de Morelos buscaría que Víctor Rodríguez Padilla enfrente tentativa de feminicidio

En el marco de que se vive la segunda audiencia de Víctor Rodríguez Padilla desde el Poder Judicial de Atlacholoaya en Morelos, se informó que la Fiscalía de Morelos buscaría escalar los delitos del exdirector de Pemex.

Con un informe a Azucena Uresti, el reportero Justino Miranda, mencionó que en ocasiones los delitos de violencia de género se buscan escalarlos, de modo que la Fiscalía de Morelos podría intentar imputarle la tentativa de feminicidio a Rodríguez Padilla.

Sin embargo, hasta el momento se determinó que Víctor Rodríguez Padilla está viviendo el proceso de violencia familiar y violencia vicaria contra su esposa María Felicia Jiménez.

“Enfrenta dos cargos, uno es violencia familiar y otro es violencia vicaria (...) Las circunstancias no son muy seguras en esa línea, todo puede cambiar porque la Fiscalía [de Morelos] puede agregar el delito de intento de feminicidio y ese es un delito mayor”. Justino Miranda, reportero.

Asimismo, se argumentó que en la primera audiencia contra el exfuncionario se evidenció que María Felicia Jiménez había sido víctima de otro nivel de violencia cuando vivió un ataque “con una pluma” en su brazo izquierdo.

En esta segunda audiencia la jueza determinará si el exdirector de Pemex será vinculado a proceso o no, siendo su inserción en el Penal de Atlacholoaya, Morelos.