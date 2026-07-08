Víctor Rodríguez Padilla permanecerá en prisión preventiva luego de que se le negara el arraigo domiciliario mientras se lleva el proceso en su contra por violencia familiar.

La jueza Adriana Carrera Ortiz determinó que Víctor Rodríguez Padilla siga en prisión preventiva, pese a que el exfuncionario solicitó mantenerse en su hogar debido a temas de salud.

Cabe mencionar que Víctor Rodríguez Padilla enfrenta una denuncia por violencia familia y violencia vicaria luego de que su esposa María Felicia Jiménez lo denunciara y publicará un video en la que el exdirector de Pemex la agrede.

Víctor Rodríguez Padilla queda detenido tras denuncias de violencia (Michelle Rojas)

Jueza dicta prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla por violencia familiar

Durante la primera audiencia celebrada este miércoles 8 de julio, la jueza designada al caso de Víctor Rodríguez Padilla le negó el arraigo domiciliario ya que no demostró elementos suficientes para otorgarle esta medida.

De acuerdo con la información, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla solicitó arraigo domiciliario al argumentar que el exfuncionario tiene un tumor maligno en la próstata y requiere atención médica.

Asimismo, los abogados habrían presentado el dictamen de un perito especializado en el que señalaban que, dada la avanzada edad de Víctor Rodríguez Padilla, este representaba un “riesgo leve” para la víctima.

Ante esta solicitud, la jueza Adriana Carrera Ortiz precisó que la defensa de Rodríguez Padilla no presentó estudios médicos que acreditaran su enfermedad, además de que habrían confirmado que sí existe un riesgo para su esposa.

La jueza determinó que Víctor Rodríguez Padilla permanezca en prisión preventiva en lo que avanza el caso, por lo que el exdirector de Pemex seguirá en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos.

Fijan fecha para vinculación a proceso contra Víctor Rodríguez Padilla por violencia familiar

Tras determinar que Víctor Rodríguez debe seguir en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra por violencia familiar y vicaria, la jueza fijó la fecha para la próxima audiencia.

Fuentes revelan que esta será el próximo lunes 13 de junio a las 8:15 horas y se podría determinar si Víctor Rodríguez será vinculado a proceso por los delitos que se le acusa.