Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por violencia familiar tras agredir a su esposa, María Felicia Jiménez, quien previamente le otorgó el perdón, lo que permitió retirar el cargo de violencia vicaria.

Pese a permanecer en prisión preventiva, su defensa busca que pueda llevar el proceso en libertad mediante la figura de justicia restaurativa.

Será en la audiencia del próximo martes 14 de julio cuando se desahogue un posible acuerdo reparatorio con María Felicia Jiménez que podría abrir la puerta a su liberación.

Víctor Rodríguez Padilla sigue en prisión preventiva; defensa busca proceso en libertad

De acuerdo con el abogado de Víctor Rodríguez Padilla aseguró que buscará que el exdirector de Pemex lleve su proceso por violencia familiar en libertad.

Según su defensa, será en la audiencia que se realice el próximo martes 14 de julio cuando se busque una “salida alterna” que permita que Víctor Rodríguez Padilla obtenga su libertad.

Asimismo, calificó como “mero trámite” la próxima audiencia pues, conforme al sistema penal acusatorio vigente, podría aplicarse una figura de “justicia restaurativa”.

El próximo martes 14 de julio se desahogará un posible acuerdo reparatorio y “si se aplica la ley”, Víctor Rodríguez Padilla podría recuperar su libertad.

Retiran cargos por violencia vicaria a Víctor Rodríguez Padilla

Durante la audiencia donde Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por violencia familiar, se desestimó el delito de violencia vicaria.

Así lo determinó la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz, quien desestimó los indicios de la comisión de dicho delito, esto luego de que María Felicia Jiménez le otorgara el perdón.

Sin embargo, el proceso por violencia familiar seguirá su curso ya que, aunque la esposa del exdirector de Pemex dio su perdón, dicho delito se persigue de oficio en Morelos.