Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reaccionó a la decisión de María Felicia Jiménez de otorgar el perdón a Víctor Rodríguez Padilla en el proceso por violencia.

“Salir de los ciclos de violencia es muy complejo (...) la principal violencia que viven las mujeres en el país es la violencia familiar que ocurre en el espacio privado”. Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En entrevista con Azucena Uresti, la exsecretaria de las Mujeres señaló la dificultad de romper los ciclos de violencia de género y subrayó la necesidad de acompañamiento psicológico y jurídico para las víctimas, especialmente en contextos familiares.

En ese sentido, Citalli Hernández recordó que durante su gestión impulsó apoyos laborales para mujeres en situación de violencia económica como sería el caso de María Felicia Jiménez.

Citlalli Hernández se pronuncia sobre la decisión del perdón a Víctor Rodríguez Padilla

La ahora presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, habló de la decisión de María Felicia Jiménez a darle el perdón a Víctor Rodríguez Padilla.

En entrevista con Azucena Uresti, Hernández aludió a la comprensión del tipo de violencia del que Jiménez es víctima, informando que no solo es la más común, sino la que tiene mayores ciclos de violencia de la que es difícil salir.

Por otra parte, argumentó que a su perspectiva la víctima del exdirector de Pemex debe tener “acompañamiento psicológico”, pero también “jurídico”, sobre todo en un contexto donde “hay hijos”.

Asimismo, Citlalli Hernández explicó que con motivo de que muchas de las denunciantes son víctimas de violencia económica, en la Secretaría de las Mujeres las vinculan con una bolsa de trabajo.