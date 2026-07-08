Victor Rodríguez Padilla, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentará su primera audiencia este miércoles 8 de julio a las 14:00 horas, luego de haber sido detenido la tarde del día anterior en la Ciudad de México (CDMX).

Juan Emilio Elizalde, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, evitó hablar de las posibles medidas que le podrían ser dictadas.

Dichas medias se van a determinar por el juez de control que lleve a cabo la primera audiencia.

🔴Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, enfrentará este miércoles su audiencia inicial tras ser acusado por su esposa, María Felicia Jiménez, de violencia familiar.



El magistrado presidente del TSJ de Morelos, Juan Emilio Elizalde, señaló que corresponderá a la Fiscalía… — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

Víctor Rodríguez Padilla llega por la noche a Fiscalía de Morelos; hoy su primera audiencia

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX, detuvo a Víctor Rodríguez Padilla, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

La detención se hizo en colaboración con la Fiscalía de Morelos, estado donde se lleva el proceso por violencia familiar contra su esposa María Felicia Jiménez.

Tras llegar a las 23:20 horas a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, se espera que este día se defina su situación jurídica.

Fiscalía de CDMX y las gestiones previas a entregarlo a Morelos

En el video de la Fiscalía CDMX se vio el momento de la detención, la colocación de esposas e incluso su ingreso las instalaciones del llamado bunker.

En la CDMX se certificó su estado de salud y que se cumplieran los protocolos correspondientes a la detención previo a ser entregado a las autoridades de Morelos.