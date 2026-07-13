En la segunda audiencia de Víctor Rodríguez Padilla no solo se informó que María Felicia Jiménez le dio el perdón al exdirector de Pemex, sino que como el proceso legal sigue la defensa del acusado busca desestimar el video de violencia presentado.

Sumado a ello, se detalló que la defensa argumentó ante la jueza Consuelo Adriana Ortiz, problemas psicológicos en Víctor Rodríguez Padilla, pero las pruebas estaban incompletas.

Buscan desestimar video que María Felicia Jiménez presentó como prueba de la violencia de Víctor Rodríguez Padilla

Víctor Solís Buitrón, abogado del exdirector de Pemex, buscó en la segunda audiencia contra el exdirector de Pemex, desestimar el video donde se le ve ejercer violencia sobre su esposa.

Pese a que en un primer lugar el abogado argumentó a la jueza que la audiencia de vinculación a proceso no podía seguir porque “no estaban dentro del plazo”, pero ella lo rechazó y dijo que esta seguía.

Ante ello, la defensa de Rodríguez Padilla cuestionó el origen del video donde se ve la violencia ejercida sobre María Felicia Jiménez, acusando que era un fragmento que no venía del disco duro de la cámara de vigilancia.

Asimismo, la reportera dijo a Azucena Uresti que se argumentó que el video tampoco tenía audio.

“Los abogados señalan que el video no fue extraído del disco duro de la cámara de videovigilancia, que lo grabaron (...) También manifiesta que no tiene audio”. Verónica Bacaz, reportera.

Defensa de Víctor Rodríguez Padilla argumenta impacto psicológico en el exdirector de Pemex

Además de que la defensa buscó desestimar el video que prueba la violencia sobre María Felicia Jiménez, también quiso evidenciar que tenía impacto psicológico por el proceso.

Con exámenes psicológicos, Buitrón argumentó a la jueza que este tenía daños psicológicos. Sin embargo, no le fueron aceptados por no tener entrevista pericial.