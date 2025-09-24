Autoridades de Morelos desmienten robo a Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, aseguran que los hechos se registraron en la casa de su vecina.

A través de sus redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña calificó de “extrañísimo” el robo en la casa de Tepoztlán, Morelos.

Morelos desmiente robo en domicilio de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, revelan que fue la casa de su vecina

Gerardo Fernández Noroña denunció el robo a una casa en Tepoztlán, Morelos.

Autoridades de Morelos aseguraron que los hechos habrían ocurrido en la casa de la vecina de Gerardo Fernández Noroña.

🚨 No hubo robo en casa lujosa de Noroña en #Tepoztlán, aclara secretario de Seguridad de #Morelos.



Tras la denuncia del senador morenista sobre un presunto robo en su polémica vivienda de 12 mdp en Tepoztlán, el titular de Seguridad dijo que el hecho ocurrió a un costado del… pic.twitter.com/C5G3OoGqmL — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 24, 2025

Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública estatal, preciso que los hechos ocurrieron en la propiedad contigua perteneciente a una mujer identificada como Gisela “N”.

A través de un video, Miguel Ángel Urrutia Lozano explicó que a las 22:30 horas la mujer reportó que un hombre había ingresado a su propiedad.

Miguel Ángel Urrutia Lozano reportó que la mujer denunció el robo de siete chamarras y que además los cajones estaban revueltos.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertas todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio” Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública estatal

En su declaración, Miguel Ángel Urrutia Lozano destacó que la víctima comperó con las autoridades para realizar la inspección.

Miguel Ángel Urrutia Lozano señaló que este caso ya fue analizado por el gabinete nacional de seguridad y en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos para reforzar la seguridad en la zona.

Así denunció Gerardo Fernández Noroña robo en casa en Tepoztlán, Morelos

En sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña calificó como “grave” y “extrañísimo” el robo en casa de Tepoztlán, Morelos.

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña apuntó que su pareja Emma Ocampo se encontraba bien.

Cae recordar que la casa de Tepoztlán, Morelos de Gerardo Fernández Noroña se ha encontrado en medio de la polémica.

Y es que se dio a conocer que costó 12 millones de pesos, lo que críticos consideran que se aleja de la política de austeridad que inició Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña señaló que no tiene por qué ser austero y no aclaró la manera en la que adquirió su casa en Tepoztlán, Morelos.