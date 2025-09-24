Gerardo Fernández Noroña no dejó pasar la oportunidad de burlarse de los rateros que allanaron una casa en Tepoztlán, la cual pertenecería a su vecina y quien le habría vendido la propiedad por 12 millones de pesos.

Entre risas de ironía, el senador dio detalles del “botín” que sustrajeron los rateros en la mencionada casa de Tepoztlán:

Cuatro chamarras

Un salami

Un queso

Una computadora sin información relevante

Según detalló Gerardo Fernández Noroña, la casa de su vecina cuenta con dos construcciones; una es la casa de 12 millones de pesos del senador, y otra, más pequeña y la cual fue allanada, pertenece a la mujer.

Comuneros de Tezpoztlán buscan que Gerardo Fernández Noroña restituya tierras de su mansión (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Gerardo Fernández Noroña acusa que rateros buscaban el contrato de compra-venta de su casa en Tepoztlán

En opinión de Gerardo Fernández Noroña, es posible que los “rateros de Tepoztlán” hayan robado la computadora de su vecina con el objetivo de encontrar el contrato de compra-venta.

Luego de soltar una risa burlona, señaló que es posible que instale nuevas cámaras en la propiedad para tener mayor vigilancia en la zona, de modo que pueda monitorear de manera constante.

El hecho ocurre en medio de la polémica que desató la adquisición de la propiedad de Gerardo Fernández Noroña, situación que incluso le ha valido críticas a la Cuarta Transformación.

El robo habría ocurrido el 23 de septiembre, según confirmó el propio senador en sus redes sociales.