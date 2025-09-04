El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue emplazado por el gobierno del estado de Morelos a que regularice su vivienda en Tepoztlán en medio de la polémica que se ha desatado.

Fue el secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, quien llamó al legislador federal a realizar las gestiones conducentes para poner en regla el inmueble que habita en Tepoztlán.

Así lo solicitó el funcionario estatal al darle la razón al presidente municipal Perseo Quiroz Rendón, quien ha señalado que Noroña debe regularizar su vivienda y ser respetuoso de Tepoztlán.

Gerardo Fernández Noroña (Andrea Murcia Monsivais)

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, hizo un llamado al senador de la bancada de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a que regularice su vivienda en Tepoztlán.

Incluso, el secretario de Gobierno de Morelos resaltó que lo más adecuado es que quienes llegan a comunidades con usos y costumbres, eviten “confrontaciones y estridencias” como ha hecho Noroña.

A pesar de lo anterior, Juan Salgado Brito descartó que el caso pueda llegar a mayores, aun cuando en los últimos días ha escalado el conflicto entre el senador y los comuneros del municipio.

Nota en desarrollo. En breve más información.