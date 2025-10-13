Gerardo Fernandez Noroña, senador por Morena, anunció que pospuso la denuncia ante la Fiscalía General la República (FGR) contra ADN40 por haber espiado en su casa de Tepoztlán, Morelos.

“Debido a las graves afectaciones de las lluvias he decidido posponer la presentación de la Denuncia por invasión mi privacidad en la FGR y también decidí que se pospusiera la develación de la pintura como presidente de la mesa directiva del Senado” Gerardo Fernández Noroña. Senador Morena

Así lo dio a conocer Gerardo Fernández Noroña este 13 de octubre para priorizar la atención a resolver los efectos de las lluvias en diversos estados, principalmente Veracruz y Puebla.

Cabe recordar que la semana anterior, Gerardo Fernández Noroña compartió videos de las cámaras de seguridad de su casa en los que se ve a periodistas de TV Azteca/ADN40, canales de Ricardo Salinas Pliego, volar un dron sobre su casa en Tepoztlán.

Sigue pendiente denuncia de Gerardo Fernandez Noroña contra ADN40 por volar dron sobre su casa de Tepoztlán

El 8 de octubre, Gerardo Fernández Noroña mostró videos del exterior de su casa de 12 millones de pesos.

En las fotos se ve al reportero Óscar Hernández Bonilla y su operador de dron elevar el dispositivo sobre la casa del político.

También mostró que llegaron un vehículo negro marca Toyota con placas 626-ZWU, por lo que anunció denuncia contra ADN40 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su cuenta de X también mostró la foto de Omar Hernández Bonilla con el micrófono de ADN40 y en los videos cómo intenta ocultarse para no ser captado por las cámaras de seguridad.

Gerardo Fernandez Noroña ha dicho que no tienen derecho a espiarlo y dijo saber quien es el dueño del dron.

Gerardo Fernandez Noroña vs Ricardo Salinas Pliego por aviones y drones

La polémica se da en marco del intercambio de declaraciones con Ricardo Salinas Pliego vs Gerardo Fernandez Noroña, quien se burló de él al decir que también evita la violencia en carreteras de México viajando en avión privado como los millonarios.

Gerardo Fernández Noroña ha sido criticado por una reciente gira de trabajo en la que usó un avión privado, prestamente de dueño extranjero.