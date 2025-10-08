El senador Gerardo Fernandez Noroña, denunció el 8 de octubre que al menos un par de personas acudieron a sobrevolar un dron en la casa en Tepoztlán

Se trata de un reportero de ADN40/TV Azteca, Óscar Hernández Bonilla, y su operador de dron.

Los periodistas habrían acudido a sobrevolar posiblemente la casa de Noroña en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos, que el senador asegura adquirió con un préstamo personal.

Esta semana Noroña se ha subido a distintos escándalos contra Ciro Gómez Leyva o el del dron mientras se habla de su viaje a Coahuila en avió privado.

Noroña exhibe a ADN40 sobrevolando un dron sobre su casa en Tepoztlán (X: Gerardo Fernández Noroña )

Gerardo Fernandez Noroña: “No tienen derecho a volar drones en la casa de Tepoztlán”

Gerardo Fernández Noroña compartió videos en los que Óscar Hernández Bonilla viste de café y el operador del dron porta ropa en color negro.

Después mostró otro video en el que se ve el dron ya sobrevolando su casa y dijo “no tienen ningún derecho a volar drones sobre la casa”. Al ver que hay cámaras de seguridad, Oscar Hernández Bonilla intenta ocultarse.

Gerardo Fernández Noroña también exhibió el vehículo negro con el que llegaron a grabar, se trata de un carro con placas 626-ZWU de la marca Toyota.

Gerardo Fernandez Noroña denunciará a ADN40 por volar un dron sobre su casa de Tepoztlán de 12 millones de pesos

Gerardo Fernández Noroña dijo que tiene los datos de las personas y el vuelo de los drones, por lo que va a proceder a denunciar a ADN40 (TV Azteca).

Cabe recordar que una vez que salió el escándalo de la casa de Noroña por 12 millones de pesos, se publicaron en Reforma tomas de dron para conocer cómo es la casa.

Ello ocurrió en agosto cuando el senador presumía que era un lugar muy tranquilo.