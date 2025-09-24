El senador Gerardo Fernández Noroña denunció un robo en su casa de Tepoztlán, hecho que calificó como “extrañísimo”.

La noche del 23 de septiembre, el legislador compartió desde sus redes sociales que ya se encontraba de camino a casa; momentos después denunció el robo.

Asimismo, señaló que fue robada la casa de la señora que le vendió la polémica casa en Tepoztlán.

Gerardo Fernández Noroña denuncia “extrañísimo” robo en su casa de Tepoztlán, Morelos

Gerardo Fernández Noroña, político que se ha mantenido muy activo en redes sociales, anunció que, a su llegada a casa tras un viaje a Chihuahua, descubrió que su domicilio en Morelos había sido robado.

El senador resaltó que personas desconocidas “entraron a robar a la casa en Tepoztlán”; sin embargo, no fue el único domicilio víctima del crimen, pues también robaron “la casa de la dueña” del predio que compró a crédito.

Este hecho fue calificado por Gerardo Fernández Noroña como “grave y extrañísimo”; sin embargo, resaltó que su compañera, Emma, se encontraba bien.

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña (Gerardo Fernández Noroña/ X)

Costo de la casa de Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña genera polémica

La casa de Tepoztlán, Morelos, de Gerardo Fernández Noroña generó una gran polémica debido a que costó 12 millones de pesos.

De acuerdo con las críticas, esto se aleja de la política de austeridad que inició Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el legislador señaló que no tiene por qué ser austero y no aclaró la forma en la que adquirió dicho inmueble.