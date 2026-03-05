Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos, agradece a los estudiantes de la UAEM por la presión que ejercieron sobre la Fiscalía de Morelos y la institución académica.

Considera que las marchas y protestas ayudaron para que no ignoraran el caso de Kimberly Joselin Ramos, aunque fue demasiado tarde, acusa reacción tardía.

“Gracias por su apoyo, sin su apoyo... No se logró el objetivo que era encontrarla con vida, pero se logró encontrarla. Gracias por todo su apoyo, sin ellos (los alumnos) no nos hubieran hecho caso” Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos

Ernesto Rivera, de edad desconocida, señala que la Fiscalía de Morelos actuó tarde aún cuando ésta asegura haber activado de manera inmediata los protocolos de búsqueda.

Lo mismo ocurrió con la UAEM, dijo frente a distintos medios de comunicación, por lo que cree que haber accionado en el momento pudo haber hecho una gran diferencia.

“Las autoridades siempre actuando tarde, porque es la realidad, actuaron cuando vieron que la presión era bastante... También la universidad actuó mucho después. Yo creo que si hubiera sido pronta la respuesta, a lo mejor, no se hubiera llegado a esto ” Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos

Tras su lamentable experiencia da por hecho que manifestarse hoy es necesario.

“Que (los alumnos) luchen. Se ven mal las marchas, pero es para bien de ellos. Es exigir al gobierno, a la universidad, también la universidad actuó mucho después” Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos

Familia de Kimberly Joselin Ramos desea que se haga justicia

Tío de Kimberly Joselin Ramos confirma que el hombre detenido por su desaparición sí conocía a la joven, de 18 años de edad.

“Kim parece que sí lo conocía”, dice y enseguida informa que el imputado es exalumno de la UAEM, lo que alertó a al comunidad estudiantil.

Debido a que las investigaciones continúan, familiares de la víctima desean que se haga justicia.

“Queremos justicia. Está detenido. Esperemos se haga justicia como debe ser” Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos

Jared Alejandro "N", sospechoso de la desaparición de Kimberly Joselyn. (fiscaliamorelos)

Restos mortales de Kimberly Joselin Ramos serán trasladados a Culiacán

Familia de Kimberly Joselin Ramos ofrecerán una mesa en su nombre a fin de que sus amigos y conocidos puedan darle el último adiós. Ésta se llevará a cabo en Morelos y no será de cuerpo presente.

Posteriormente, los restos mortales de Kimberly Joselin Ramos serán trasladados a su natal Culiacán.

“Kimberly se va para Culiacán, ella es de allá, nos la vamos a llevar para allá” Ernesto Rivera, tío de Kimberly Joselin Ramos

Con información de Diario Morelos