Jared Alejandro, detenido por su probable participación en la desaparición de Kimberly Joselin Ramos, enfrentará su segunda audiencia.

Esta se llevará a cabo este viernes 6 de marzo de 2026 luego de que la defensa de Jared Alejandro ‘N’ solicitara la ampliación del término constitucional.

Un juez determinará si el exalumno de la Universidad Autónoma del Estado de México debe ser vinculado a proceso.

Jared Alejandro "N", sospechoso de la desaparición de Kimberly Joselyn. (fiscaliamorelos)

Desde el día de su detención, la cual tuvo lugar el pasado 28 de febrero, el masculino permanece en prisión preventiva.

Medida que se tomó luego de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Los indicios recabados en colaboración con la Fiscalía de Morelos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Jaret Alejandro sí conocía a Kimberly Ramos

Autoridades identifican a Jaret Alejandro como una persona allegada al círculo de amigos de Kimberly Joselin Ramos, alumna de la UAEM que desapareció el 20 de febrero y que 14 días después fue declarada muerta por feminicidio.

De acuerdo con el tío de Kimberly Joselin Ramos, la estudiante sí conocía al imputado, pero su familia no.

Desaparece otra alumna de la UAEM

La comunidad estudiantil de la UAEM está en máxima alerta. A primeras horas del día se reportó la desaparición de la alumna Alondra María Contreras, de 18 años de edad.

La estudiante de nutrición fue vista por última vez el jueves 5 de marzo en Cuernavaca. Su madre ya recurrió a las autoridades del estado de Morelos para dar con su paradero.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Alondra María mide un metro y 68 centímetros, es delgada y de tez clara. Tiene ojos grandes color café y su cabello negro le llega a la altura de los hombros.

Hasta el momento no hay detalles sobre su desaparición.

Debido a que se trata de un proceso judicial, la Fiscalía de Morelos, así como la familia de la víctima, no darán declaraciones hasta que sea pertinente.