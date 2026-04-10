La presidenta de México, Claudia Sheinbaum inauguró este viernes 10 de abril el Museo de las Mujeres Zapatistas en Morelos junto a la gobernadora Margarita González Saravia e Isaías Manuel Manrique Zapata, nieto de Emiliano Zapata.

El Museo de las Mujeres Zapatistas en Morelos tendrá su apertura al público este sábado 11 de abril con una mirada histórica a las mujeres en el movimiento social, junto al “Caudillo del Sur”.

En Morelos, Sheinbaum inaugura el Museo de las Mujeres Zapatistas

Durante visita a Morelos en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la mandataria Sheinbaum inauguró el Museo de las Mujeres Zapatistas.

El momento se vivió con la revelación de la placa del Museo de las Mujeres Zapatistas por parte de Sheinbaum junto a figuras del legado familiar de Emiliano Zapata y la gobernadora Margarita González Saravia.

Asimismo, Sheinbaum participó en el corte del listón del Museo de las Mujeres Zapatistas, para luego dar un recorrido al espacio dedicado a estas mujeres en su lucha durante la Revolución Mexicana.