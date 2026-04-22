Brenda Kelly Analco fue asesinada en Morelos tras una cita de trabajo.

En la entidad se ha presentado un nuevo caso de una mujer asesinada luego de ir a una cita por una oferta de trabajo que circulaba en redes sociales.

Confirman que Brenda Kelly Analco fue asesinada en Morelos tras cita de trabajo

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo sin vida que encontró en el municipio de Axochiapan pertenece a Brenda Kelly Analco Santanero.

Comunicado Fiscalía Morelos (@Fiscalia_Mor / X)

La joven de 29 años desapareció el pasado 16 de abril, luego de acudir a una cita de trabajo que concretó en Facebook y confirmó vía WhatsApp.

De acuerdo con familiares de la víctima, Brenda Kelly Analco se fue de su casa en moto a las 10:00 horas rumbo al Parque El Corazón del Niño en Axochiapan.

La última vez que se tuvo contacto con Brenda Kelly Analco se dio a las 11:00 horas.

Cuando la familia de Brenda Kelly acudió al lugar de la cita de trabajo, se encontraron que no existía ninguna actividad relacionada con la oferta laboral .

Reportes indican que la vacante era de actividades agrícolas como la producción de berries y trabajo en invernaderos, en estados como:

Jalisco

Guanajuato

Sonora

La oferta de trabajo prometía contratos temporales, además de alojamiento, comida y prestaciones.

Tanto familiares como colectivos feministas han denunciado irregularidades y omisiones de la Fiscalía General del Estado de Morelos en la búsqueda de Brenda Kelly Analco.

Brenda Kelly Analco, asesinada en Morelos tras cita de trabajo (Especial)

Además del caso de Brenda Kelly Analco, también se realizan indagatorias para localizar a Saira Ponce García, de 34 años de edad, quien desapareció el pasado 13 de abril, en Jolalpan, Puebla.

Las autoridades han solicitado colaboración a la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que hay indicios de que Saira Ponce García habría acudido a la zona por una oferta similar de trabajo.