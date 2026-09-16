El caso Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio avanza en su búsqueda de la justicia debido a que la Fiscalía de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier Meléndez.

“Ayer obtuvimos de un juez especializado. La Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprensión eh por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino. El día de hoy más más tarde vamos a dar a conocer la ficha. Esta persona responde al nombre de Javier Francisco Javier N y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de de Claudia” Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos

La Fiscalía Especializada en feminicidios de Morelos ha logrado avances significativos gracias al análisis de evidencia videográfica obtenida de cámaras de seguridad y dispositivos móviles.

Con lo que la Fiscalía de Morelos obtuvo la orden de aprehensión contra Francisco Javier.

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