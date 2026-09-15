Una fuente anónima habría identificado a Francisco Xavier Meléndez como el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos.

A través de redes sociales se han divulgado diversas fotografías del presunto feminicida de Claudia Tacoronte, a fin de lograr localizarlo y que pueda ser presentado ante las autoridades.

Señalan a Francisco Xavier Meléndez como presunto feminicida de Claudia Tacoronte

De acuerdo con información difundida por Yohali Reséndiz, una fuente anónima le hizo llegar fotografías y el nombre de Xavier Meléndez, asegurando que el hombre sería el responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

Claudia Tacoronte: identifican a Francisco Xavier Meléndez como presunto feminicida (@yohaliresendiz)

Pese a estos señalamiento que han comenzado a divulgarse en redes, hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule a Francisco Xavier Meléndez con el asesinato de Claudia Tacoronte.

En redes sociales también han circulado versiones que ubican a un hombre con el apodo de “Paco” o “El Trompas” como el responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, que sería Francisco Xavier Meléndez.

La acusación realizada a través de redes sociales no sustituye una investigación ministerial. Corresponde a las autoridades identificar plenamente a la persona o personas responsables del crimen.

Ante esta situación, la Universidad de Granada ha suspendido los intercambios a México y el gobierno de España exige que se haga justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte en el estado de Morelos.