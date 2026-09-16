Seguidores de Abelina López convocaron a una marcha el próximo domingo 20 de septiembre para protestar por no ser elegida como defensora de la Transformación en Guerrero rumbo a las elecciones 2027.

Morena eligió como defensora de la Transformación en Guerrero a Beatriz Mojica, mediante una encuesta en la que participaron 15 aspirantes.

Abelina López dijo que la encuesta en Guerrero es “la crónica de una muerte anunciada” y que solo ella puede convocar realmente a cientos de miles de ciudadanos a las calles.

Marcha por Abelina López en Acapulco tras no ser elegida como defensora de la Transformación

El recorrido de la marcha en apoyo de Abelina López iniciará en la Vía Rápida y partirá al Zócalo de Acapulco, Guerrero.

El horario de la marcha será a partir de las 16:00 horas bajo el lema “¡No estás sola! ¡Guerrero está contigo!”.

Citlalli Hernández hablará con Abelina López

Citlalli Hernández, presidenta de la Organización Nacional de Elecciones de Morena, dijo que este día va a hablar con Abelina López, no obstante, da por hecho su salida del proceso dado que acudió a dar el Grito de Independencia en Acapulco, Guerrero.

Abelina López estuvo como invitada especial en el Grito de Independencia de la presidenta municipal interina de Acapulco, Leticia Lozano Zavala, por lo cual Citlalli Hernández no había podio hablar con ella.

Se desconoce si la marcha permanecerá o será desactiva ante el diálogo de ambas este día.