La Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Mario Delgado, condenó el asesinato de la estudiante española de intercambio Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamenta profundamente y expresa su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera…” SEP

La SEP envió sus condolencias a familiares, amigos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y la Universidad de Granada.

El titular de Educación emitió un comunicado en el que pidió una investigación exhaustiva y expedita a fin de que el crimen no quede impune.

SEP se mantendrá atenta a investigaciones sobre asesinato de Claudia Tacoronte

Mario Delgado dijo que la SEP se mantendrá atenta a las investigaciones y se coordinará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ambas dependencias del gobierno de México prometieron que brindarán todo el apoyo a la familia de Claudia Tacoronte, la UAEM y la Universidad de Granada.

Universidad de Granada cancela futuros intercambios a la UAEM; 27 estudiantes rechazan regresar a España

La Universidad de Granada canceló de manera unilateral los intercambios escolares de tres estudiantes en el estado de Morelos tras la muerte de Claudia Tacoronte, quienes se iban a incorporar el próximo año.

El rector, Pedro Mercado, ofreció a los 27 estudiantes de la Universidad de Granada que actualmente están en México regresar a su país pero ellos han rechazado el retorno.