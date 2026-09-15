Al lamentar el feminicidio de Claudia Tacoronte, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal garantizó que se hará justicia para la estudiante española que fue asesinada en Cuautla, Morelos.

“Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia” Gabinete de Seguridad

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes, que el organismo expresó su pesar por el caso y advirtió que se pondrán en marcha las acciones necesarias para llevar justicia por los hechos.

Cabe destacar que por el feminicidio de estudiante española Claudia Tacoronte ocurrido el sábado 12 de septiembre, la Fiscalía de Morelos abrió una investigación.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

Gabinete de Seguridad advierte que no habrá impunidad por feminicidio de Claudia Tacoronte

Por el feminicidio de Claudia Tacoronte ocurrido en Morelos, el Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y comunidad universitaria tras el homicidio de la estudiante española.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza labores de investigación junto con el Centro Nacional de Inteligencia para ubicar y detener a los responsables del crimen.

Además, las autoridades federales aseguraron que mantienen coordinación directa con la Fiscalía de Morelos y las instituciones de seguridad estatales para avanzar en el esclarecimiento del caso en la entidad.

También aseguró que las dependencias encargadas del operativo informaron que sostienen comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar atención y seguimiento institucional al asunto.

El Gabinete de Seguridad aseguró que no habrá impunidad en el caso, comprometiéndose a llevar ante la justicia a los perpetradores de la agresión contra la joven universitaria.

Lamentamos profundamente el homicidio de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y comunidad universitaria.



La… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla, Morelos

La noche del 12 de septiembre, la estudiante Claudia Tacoronte ingresó a las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla intentando resguardarse de un sujeto que la persiguió.

Un atacante desconocido la alcanzó dentro del recinto, causándole heridas mortales con un arma blanca antes de darse a la fuga de manera inmediata a bordo de un automóvil.

La víctima fue identificada como Claudia Tacoronte, una joven de 21 años de nacionalidad española que recién cumplía un mes de estancia académica dentro del estado de Morelos.

El responsable de cometer este feminicidio huyó del sitio tras el ataque, evadiendo la presencia de los elementos de seguridad locales que acudieron a atender la emergencia reportada.

Los paramédicos arribaron al lugar tras recibir el aviso, confirmando que la agredida ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones recibidas.