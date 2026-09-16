Cuatro personas resultaron heridas al fallar el espectáculo de juegos pirotécnicos en Palenque, Chiapas, la noche del Grito de Independencia.

“En el municipio de Palenque se reportan cuatro personas lesionadas por artificios pirotécnicos… presentan principalmente lesiones en la espalda y se encuentran estables, sin lesiones graves” Protección Civil Chiapas

Las cuatro víctimas se encuentran estables tras lesiones en la espalda que no comprometen su vida, reportó Protección Civil del estado de Chiapas.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a las víctimas sin que se haya reportado necesidad de hospitalización.

Juegos pirotécnicos se descontrolan en Palenque, Chiapas; hay cuatro heridos

En videos de redes sociales se ve cómo los juegos pirotécnicos se descontrolaron e hicieron correr a las personas asistentes al Grito de Independencia en la plaza principal.

Ante la pirotecnia sin control, algunas personas decidieron sentarse en las escaleras o ponerse tras postes a fin de tratar de evitar quemaduras.

En la plaza principal de Palenque había personas de todas las edades, entre ellas se ve cómo madres de familia tratan de resguardar a sus niños.

Actualización. Sobre el descontrol de los #JuegosPirotécnicos en la plaza central de #Palenque en la celebración de #ElGrito #15DeSeptiembre; #ProtecciónCivil municipal informa de cuatro lesionados con heridas en la espalda que no ponen en riesgo la vida.

Ya reciben atención… pic.twitter.com/XdPYWQ2wUC — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) September 16, 2026

Juegos pirotécnicos en Cintalapa generan accidente también en Chiapas

Protección Civil de Chiapas reportó otro accidente por pirotecnia durante el Grito de Independencia en Cintalapa, Chiapas, sin que se detestaran personas lesionadas.

De la misma manera reportó que en Tuxtla Gutiérrez, durante el principal Grito de Independencia en Chiapas se reportaron 63 atenciones prehospitalarias, principalmente por desvanecimientos y se atendieron 17 reportes de personas extraviadas, de las cuales todas fueron localizadas.