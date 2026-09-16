Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que México no se arrodilla ni se vende y que es el propio pueblo el que defiende la soberanía y la independencia.

“México no será nunca colonia, ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende. ¡Que viva la Independencia! ¡!Que viva la soberanía! ¡Que por siempre Viva México!” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta dijo que el 16 de septiembre es la memoria viva de México, pues a partir de esa fecha se sigue defendiendo la soberanía del país.

Claudia Sheinbaum cerró así su discurso e inició el desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Claudia Sheinbaum: el pueblo de México lucha por decidir su destino

Claudia Sheinbaum resaltó que el pueblo de México siempre ha luchado por decidir su destino.

La presdeinta dijo que es el mismo pueblo que supo acompañar a Miguel Hidalgo y Costilla y a José María Morelos y Pavón el que ahora defiende la independencia y la soberanía.

“Es el orgullo de nuestro pueblo que lucha por decidir siempre su destino”, dijo previo al inicio del Desfile Militar por el 16 de septiembre.

Claudia Sheinbaum: todas las generaciones deben defender la patria y soberanía

Claudia Sheinbaum insistió que es responsabilidad de todas las generaciones honrar la defensa de la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad el ideal de justicia social.

La presidenta recordó que esos ideales costaron vidas y deben defenderse aunque ahora algunos quieran lo contrario.

La mandataria resaltó que la libertad se conquista y la soberanía se defiende todos los días, algo que ha quedado demostrado en más de dos siglos de historia.