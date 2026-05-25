Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, busca amparo para evitar su detención por delincuencia organizada, promovido tras la Operación Enjambre.

El amparo fue tramitado por Jesús Corona Damián el pasado 22 de mayo, dos días después de informarse las detenciones de la Operación Enjambre.

Tras la Operación Enjambre en Morelos que derivó con seis funcionarios y exfuncionarios detenidos, se informó que Jesús Corona Damián estaba siendo buscado.

Hasta el momento, por el Operativo Enjambre están detenidos:

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla (Jesús Corona Damián/ Facebook)

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, obtiene amparo para evitar detención

El Juzgado Quinto de Distrito en Morelos aceptó el amparo 974/2026, tramitado por Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, para evitar ser detenido.

Tal como se menciona, Jesús Corona Damián busca evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra que derive en ser puesto a disposición de un juez de control.

De momento, el Juzgado Quinto de Distrito no ha determinado la situación de Jesús Corona Damián y su amparo en contra de los Jueces Especializados del Sistema Penal Acusatorio.

El amparo que evitaría la detención de Jesús Corona Damián se resolverá en audiencia el 29 de junio 2026; sin embargo, el alcalde de Cuautla tiene 15 días para rendir su informe justificado.

Por otra parte, el amparo incidental que evitaría ser puesto a disposición de un juez de control tiene fecha de audiencia el próximo 28 de mayo de 2026, a las 9:55 horas.

Alcalde de Cuautla tramita amparo para evitar su detención (Captura de pantalla)

Mientras se resuelve el amparo de Jesús Corona Damián, el alcalde de Cuautla sigue en calidad de prófugo de la justicia.