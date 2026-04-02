Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, rechazó tener algún vínculo criminal como se ha acusado a través de un video en redes sociales, así como de mantas colocadas en municipios de Morelos.

Ante los señalamientos, el alcalde de Cuautla acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para levantar una denuncia formal ante “las amenazas emitidas por grupos criminales” para que sean atendidas por las instancias federales.

Alcalde de Cuautla rechaza vínculos criminales (Jesús Corona Damián/ Facebook)

No vamos a permitir que nos intimiden: asegura alcalde de Cuautla por denuncia de supuestos vínculos criminales

El alcalde de Cuautla aseguró, a través de un comunicado, que no permitirá que lo intimiden grupos criminales, por lo que decidió denunciar las amenazas que ha recibido ante la FGR.

Asimismo, Jesús Corona Damián aseguró que continuará trabajando “para que regrese la paz” al municipio.

“No vamos a permitir que ningún grupo criminal nos intimide, por el contrario, seguiremos trabajando de manera firme para que regrese la paz a nuestra ciudad” Jesús Corona Damián

Alcalde de Cuautla rechaza vínculos criminales (Jesús Corona Damián/ Facebook)

Por otra parte, sentenció que no permitirá que se le involucre con un grupo criminal y reiteró que facilitará cualquier proceso que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Alcalde de Cuautla reconoce investigación de FGR en su contra por supuesto vínculo criminal

Por otra parte, el alcalde de Cuautla, Morelos, reconoció que es objeto de una investigación por parte de la FGR tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le vincula con un criminal.

Esto ya que en el video se le ve en una reunión con Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, señalado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

A pregunta expresa sobre la investigación de la FGR, Jesús Corona Damián indicó que no puede hablar del tema, sin embargo, se están tomando cartas en el asunto.

Por su parte, Omar García Harfuch, confirmó que ya existe una carpeta de investigación abierta por el tema, en coordinación con la FGR.