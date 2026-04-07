Sergio Gil Rullán es un político mexicano de Movimiento Ciudadano que representa a Veracruz en la Cámara de Diputados. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y experiencia profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Sergio Gil Rullan?

Sergio Gil es un político mexicano integrante de Movimiento Ciudadano que fue electo diputado federal por la vía plurinominal para la LXVI Legislatura (2024-2027), representando a Veracruz.

Ha desarrollado su carrera dentro del partido naranja, donde ha ocupado cargos de dirigencia juvenil, coordinación estatal y estrategia electoral, hasta llegar a diputado federal por representación proporcional en la LXVI Legislatura.

¿Qué edad tiene Sergio Gil Rullan?

Sergio Gil nació el 18 de febrero de 1989, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Sergio Gil Rullan tiene esposa?

Sí, Gil Rullan mantiene una relación con Karla Mesa; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida amorosa.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Gil Rullan?

Al haber nacido el 18 de febrero, Sergio Gil es Acuario, signo que se caracteriza por ser solidario, independiente y emprendedor.

¿Sergio Gil Rullan tiene hijos?

Sí, Sergio Gil tiene al menos una hija junto a su pareja.

¿Qué estudió Sergio Gil Rullan?

Sergio Gil Rullan cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Tecnológica Latinoamericana.

¿En qué ha trabajado Sergio Gil Rullan?

Sergio Gil Rullan se ha desempeñado en varios cargos dentro de la administración pública, especialmente con el partido Movimiento Ciudadano: