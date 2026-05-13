La diputada del PAN, Kenia López Rabadán defendió a la gobernadora Maru Campos ante solicitud de Morena de juicio político; afirma que eso es para malos funcionarios.

“Que quede claro: la gobernadora Maru Campos es ejemplo de una lucha frontal contra el narco”. Kenia López Rabadán, diputada del PAN

La también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló mediante redes sociales que los juicios políticos están hechos para malos funcionarios.

Y ejemplificó a los funcionarios de Sinaloa, con referencia a los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador en licencia, así como otros nueve funcionarios.

Kenia López Rabadán defiende a Maru Campos tras señalamientos de Morena de juicio político

En su mensaje, Kenia López Rabadán afirma que Maru Campos es un ejemplo frontal de la lucha contra el narcotráfico, por lo cual, no debería someterse a juicio político.

Kenia López Rabadán defiende a Maru Campos por juicio político (Captura de pantalla)

Ya que Maru Campos es un ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y quienes la critiquen se están poniendo de lado de la delincuencia, acorde con Kenia López Rabadán.

Y añadió que quienes buscan distraer la atención de complicidades con persecuciones políticas y judiciales a quienes sí combaten el crimen organizado, solamente son “narco-encubridores”.

La panista también señaló que en vez de atacar a buenos gobiernos como el de Maru Campos, se debería dejar de usar los programas sociales con fines electorales.

En referencia a la llegada de Ariadna Montiel ex secretaria del Bienestar a la dirigencia de Morena, que tanto el PAN como otros partidos de oposición señalaron de preocupante.

PAN Chihuahua cuestiona incomodidad contra Maru Campos

Asimismo, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, cuestionó a Morena por su presunta incomodidad con Maru Campos.

El coordinador del PAN afirmó con Pamela Cerdeira que Morena está empatando los cartones tras la solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya.

Por lo mismo y ante los señalamientos, el panista apuntó que se trata de una doble moral aunado a que sólo se busca desviar la atención ante los señalamientos de Estados Unidos.

Esto debido a que Maru Campos no está vinculada al crimen organizado, así como tampoco tiene denuncias pendientes.