El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira definió como venganza el intento de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

“Es una venganza contra una gobernadora [..] lo que estamos viendo es el intento de juicio político para reprimir a una mujer que está haciendo su trabajo” Rubén Moreira, coordinador del PRI en Cámara de Diputados

Agregó a su vez que siempre respaldarán a Maru Campos ante la solicitud de desafuero de parte de la dirigente nacional de Morena, quien llamó a marcha en Chihuahua.

Asimismo, ante medios Rubén Moreira destacó que no se debe tratar de injerencia de Estados Unidos, sino de la actuación de México en contra del crimen organizado.

Rubén Moreira define como “venganza” la solicitud de juicio político de Maru Campos

Medios cuestionaron a Rubén Moreira sobre la postura del PRI sobre la solicitud de juicio político para desaforar a Maru Campos, lo que definió como una venganza contra quien hace su trabajo.

Rubén Moreira explicó el caso de Maru Campos sólo se trata de un intento de represión que mostraría la intolerancia de Morena y un mal mensaje para los criminales.

Por lo mismo, Rubén Moreira señaló que la marcha de Morena contra Maru Campos sólo se trata de un distractor que evidenciará las diferencias entre las autoridades.

En consecuente, el diputado del PRI afirmó que su partido siempre va a apoyar a Maru Campos de concretarse la solicitud de juicio político de parte de Morena.

Aclaró a su vez que no es lo mismo el caso de Maru Campos con el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ya que en este último se trata del cumplimiento de la ley.

Rubén Moreira defiende que operativo en Chihuahua no es traición a la patria

Rubén Moreira también fue cuestionado si Maru Campos habría cometido traición a la patria como acusa Morena, lo cual descartó, con base al artículo 123 del Código Penal Federal.

Afirmó que acorde con el mismo, la traición a la patria es atentar contra México y en ese caso, la gobernadora habría perseguido criminales, por lo que la definición es incorrecta.

Asimismo, Rubén Moreira también mencionó la postura del PRI sobre la presunta intromisión de la CIA en operativo de Chihuahua, que su entrada debe ser aclarada por las autoridades.

Sin embargo, el diputado también sentenció que de comprobarse la acción, habría sido buena contra el narcotráfico y posiblemente en cooperación pero ahora se quiere desvirtuar.