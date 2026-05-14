El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó en mensaje que Maru Campos y el estado de Chihuahua tienen todo el respaldo del partido ante juicio político.

“La gobernadora Maru Campos y el estado de Chihuahua cuentan con el respaldo del PRI para enfrentar todo lo que venga”. Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI

Mediante un mensaje, Alejandro Moreno señaló que la solicitud que se presentaría para un juicio político solo busca frenar a una gobernadora que está trabajando.

De momento, el dirigente del PRI en Chihuahua y diputado, César Alejandro Domínguez, no ha reiterado el respaldo del dirigente nacional a la gobernadora Maru Campos.

Alejandro Moreno respalda a Maru Campos ante juicio político

Mediante redes sociales, Alejandro Moreno expresó todo su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que enfrentaría un juicio político impulsado por Morena.

Esto pese a que Maru Campos mantiene acciones firmes en contra del crimen organizado, lo que Alejandro Moreno señala que no sería coincidencia.

Alejandro Moreno cierra filas con Maru Campos (Captura de pantalla)

En su mensaje, Moreno acusa que el juicio político contra Maru Campos sería en reacción por el tratar de enfrentar a criminales, lo que definió como un serio problema.

El cual tendría consecuencias políticas como las vistas en el caso Maru Campos, quien no se deja presionar, por lo que tiene el total respaldo del PRI.

Alejandro Moreno Cárdenas sentencia que el PRI va a proteger a Maru Campos porque lo correcto es enfrentar al crimen organizado y proteger a los mexicanos.

Alejandro Moreno Cárdenas afirma que Maru Campos no estará sola ante juicio político (@marucamposchih / Instagram)

El mensaje fue compartido tanto por las cuentas de PRI Chihuahua como su dirigente César Alejandro Domínguez, sin un pronunciamiento propio hasta el momento.

Sin embargo, en un podcast anterior, César Alejandro Domínguez había señalado que la solicitud de juicio político solo se trataría de una cortina de humo.