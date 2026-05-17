La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó que existe miedo en la derecha por la marcha “En Defensa de la Soberanía Nacional” en Chihuahua, convocada para el 16 de mayo de 2026.

La derecha tiembla ante la organización del pueblo; usando descaradamente todo el aparato gubernamental, pero ningún obstáculo detendrá la voz del pueblo organizado Ariadna Montiel

Ariadna Montiel aseguró que el miedo sería la razón por la que el gobierno de Maru Campos ordenó bloquear calles y vialidades, como la carretera en Juárez–Chihuahua, por donde pasaría la marcha.

Además, acusó al gobierno panista de haber usado una fuga de agua como pretexto para bloquear el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Niños Héroes, uno de los accesos más importantes hacia el Palacio de Gobierno.

Ariadna Montiel acusa miedo de la derecha por marcha en Chihuahua (Captura de pantalla)

Montiel acusa al gobierno de Maru Campos de usar bloqueos para evitar la marcha

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel acusó al gobierno de Maru Campos de responder con presión e intimidación a la marcha, señalando que “a la Transformación no la detendrán bloqueos”.

En una segunda publicación, Montiel difundió un video en el que exhibió al director de la Junta Estatal de Aguas, Mario Mata, por organizar bloqueos en la carretera Delicias.

Bajo ese argumento, la dirigente aseguró que es falso que agricultores hayan organizado bloqueos carreteros: “Ya han emitido rechazos públicos dejando claro que no participan ni apoyan en estos bloqueos”, señaló.

A pesar de lo que describió como un “sabotaje del PAN encabezado por Maru Campos”, Ariadna Montiel señaló que en la marcha se sintió el ánimo y el entusiasmo por la transformación en Chihuahua.

Asociación agrícola se deslinda de bloqueos en carreteras de Chihuahua (Especial )

“¡Fuera Maru!“: Así llegó Ariadna Montiel al Palacio de Gobierno de Chihuahua

Entre gritos de ¡Fuera Maru!, la dirigente Ariadna Montiel llegó al templete instalado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Desde ese lugar, civiles y militantes de Morena externaron su rechazo a la presencia de agentes de Estados Unidos en colusión con la gobernadora.