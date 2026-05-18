La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un videomensaje que las autoridades buscarán a los dueños del laboratorio clandestino hallado en Chihuahua entre los días 17 y 18 de abril de 2026.

“La FGR se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina”. FGR

Según indicó el vocero de la FGR, Ulises Lara, dicha corporación también se encuentra en búsqueda de las empresas proveedoras que habrían suministrado material a este laboratorio para la fabricación de narcóticos.

Elementos de la Defensa fueron entrevistados por laboratorio clandestino en Chihuahua: FGR

En relación con los presuntos delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de Seguridad Nacional, la FGR informó que además de personal de la Fiscalía General de Chihuahua, fueron entrevistados elementos de la Defensa.

Lo anterior, luego de que se identificara su presunta participación en actividades de seguridad perimetral tras hallazgo del laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Asimismo, la FGR señaló que está en proceso de comprobar si se realizó o no la investigación ministerial previa correspondiente y que el operativo se llevó a cabo de manera adecuada, conforme a lo que establece la ley.

La FGR ya había citado a agentes de seguridad para declarar sobre el caso, como el 7 de mayo, cuando se registró la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a las instalaciones de la FGR en Chihuahua.

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Laboratorio clandestino se mantiene en resguardo y en proceso de destrucción

En cuanto al estado del hallazgo, la FGR precisó que las fuerzas federales aún mantienen en resguardo el laboratorio clandestino, el cual se encuentra en proceso de embalaje y traslado para su posterior destrucción.

Finalmente, el vocero Ulises Lara reiteró el compromiso de la FGR de llevar a cabo una investigación objetiva y seria, con el propósito de aclarar lo ocurrido en el laboratorio clandestino.