Maru Campos negó haber sido citada a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) tras los señalamientos sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Morelos, Chihuahua.

“No, no tengo ningún citatorio, ni tengo ninguna invitación a Palacio Nacional, tampoco me han mandado a hablar” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la gobernadora de Chihuahua reiteró que desconocía la participación de agentes de la CIA en el despliegue, aunque sí estaba al tanto de la operación de seguridad en la zona.

En ese sentido, Maru Campos pidió no politizar el caso y aseguró que colabora con la FGR en las investigaciones en curso.

Maru Campos insiste en que no sabía de agentes de la CIA en Chihuahua

La mandataria estatal volvió a negar que hubiera autorizado, gestionado o conocido previamente la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense.

Explicó que únicamente sabía de un operativo en Pinal de Morelos, una comunidad ubicada a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Morelos, Chihuahua.

“Yo tenía muy claro que había un operativo en Pinal, una comunidad que está a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Morelos (...) una servidora no gestionó, una servidora no autorizó y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Según detalló, fue hasta la tarde del 19 de abril de 2026 cuando recibió información sobre la presencia de los agentes estadounidenses, luego de que el entonces fiscal estatal le notificara sobre un accidente relacionado con el convoy.

Posteriormente, al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la información en la mesa de seguridad.

Maru Campos pide no politizar investigación sobre agentes de la CIA y asegura estar trabajando con la FGR

La gobernadora de Chihuahua pidió evitar la politización del caso y aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con la FGR.

“Estamos llevando las investigaciones muy de la mano con la Fiscalía General de la República. Vamos prácticamente en una investigación espejo. Soy la primera interesada en saber qué está pasando para poder tomar medidas” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Campos confirmó además que el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, sí tenía conocimiento de la presencia de los agentes estadounidenses, ya que incluso viajaba con ellos en la misma camioneta.

Finalmente, indicó que las investigaciones en curso determinarán si más funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua estaban enterados de la participación de agentes de la CIA en el operativo realizado en el estado.