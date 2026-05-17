El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al asegurar que su administración ha enfrentado los retos de seguridad con apego a la ley y resultados concretos para las familias chihuahuenses.

A través de un posicionamiento oficial, el PAN señaló que continuará defendiendo las instituciones, el Estado de derecho y la tranquilidad de la población frente a lo que calificó como intentos de desinformación y confrontación política.

El partido también lanzó críticas contra Morena, al acusar al oficialismo de utilizar temas de seguridad como herramienta de polarización política y de mantener posturas permisivas frente al crimen organizado en otras entidades del país.

PAN defiende gestión de Maru Campos en Chihuahua

En el comunicado, Acción Nacional afirmó que el gobierno de Maru Campos mantiene una estrategia enfocada en resultados y coordinación institucional para combatir la violencia y fortalecer la seguridad en el estado.

El partido sostuvo que la administración estatal ha privilegiado acciones concretas para preservar la paz y garantizar condiciones de estabilidad para las familias de Chihuahua.

Asimismo, el PAN aseguró que continuará cerrando filas en torno a la gobernadora y defendiendo un modelo de gobierno basado en responsabilidad, legalidad y fortalecimiento institucional.

Dentro del posicionamiento también se cuestionó el manejo de seguridad en entidades gobernadas por Morena, particularmente en temas relacionados con violencia y presuntos vínculos con grupos delictivos.

Acción Nacional reiteró que Chihuahua requiere gobiernos enfocados en resultados y no en confrontaciones políticas, por lo que insistió en mantener una postura firme frente al crimen organizado.

Finalmente, el partido afirmó que seguirá impulsando estrategias para fortalecer la seguridad pública y proteger a las familias chihuahuenses mediante acciones coordinadas y respeto al Estado de derecho.