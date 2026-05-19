Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó durante la conferencia matutina la conclusión de cuatro obras de infraestructura médica en distintas regiones del país, con una inversión superior a los 87 millones de pesos.

Desde el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Veracruz y en enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que las obras corresponden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) “Guelatao”, Oaxaca; “San Buenaventura”, Coahuila; “San Miguel”, Tamaulipas; y la Clínica Hospital (CH) de Uruapan, Michoacán.

Las nuevas unidades cuentan con consultorios de medicina familiar y preventiva, áreas de curaciones, estomatología, farmacia y archivo clínico, en beneficio de entre 2 mil y 3 mil 500 derechohabientes.

Martí Batres destaca nuevas unidades médicas y obras del ISSSTE en México

Martí Batres explicó que las obras concluidas forman parte de la estrategia para fortalecer la red hospitalaria del ISSSTE en distintas regiones del país.

Señaló que la UMF de Guelatao, Oaxaca, ya fue concluida, al igual que las unidades médicas de San Buenaventura, Coahuila, y San Miguel, Tamaulipas. También confirmó la ampliación y rehabilitación de la Clínica Hospital de Uruapan, Michoacán.

El director general del ISSSTE agregó que actualmente continúan trabajos en 10 frentes de obra, entre ellos el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, con un avance del 87.2 por ciento; el HRAE de Oaxaca, con 40.7 por ciento; y el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, con 42 por ciento.

También reportó avances en las unidades médicas de Naucalpan, Tapanatepec, Huautla, Tixkokob, Hecelchakán, Arcelia y Rosarito, ubicadas en el Estado de México, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Guerrero y Baja California.

Además, informó el inicio de remodelaciones y ampliaciones en hospitales y centros médicos de Cherán, Chilpancingo, Cancún, Texcoco y Aguascalientes.

ISSSTE entrega nuevas camas hospitalarias en Veracruz

Martí Batres también entregó 31 nuevas camas eléctricas hospitalarias al HRAE de Veracruz, como parte de la distribución nacional de 2 mil 275 camas nuevas para hospitales del ISSSTE.

Con esta entrega, suman 437 camas instaladas en nueve unidades médicas del país, entre ellas hospitales de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche, Yucatán y Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para incrementar la capacidad hospitalaria en el sistema público de salud.

La mandataria destacó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se construyeron más camas hospitalarias que en los dos sexenios anteriores y adelantó que su administración prevé cerrar con más de 9 mil camas adicionales entre IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex.